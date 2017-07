Sous la pression des théories néolibérales et du droit européen, l’État s’est transformé en régulateur des intérêts privés. Antoine Vauchez et Pierre France décrivent, dans leur livre Sphère public, intérêts privés, « un nouveau système collusif » entre le public et le privé, où les hommes politiques et les hauts fonctionnaires, devenus avocats d’affaires, tiennent une place centrale. Entretien avec Antoine Vauchez.