Chloroquine et «French protocol»: l’image ternie de la recherche médicale française

C’est tout le problème avec le professeur Didier Raoult : il est aussi capable de saillies brillantes, comme ce 24 juin devant la commission d’enquête sur le Covid-19 : « Tout était bizarre dans cette maladie, a-t-il expliqué aux députés. Il fallait l’étudier pour comprendre le traitement. » Il distingue « quatre étapes » : « La maladie au départ, c’est le virus. Puis ça devient une association virus et réponse immunitaire. Ensuite, c’est essentiellement une réponse immunitaire. » À la fin, ce n’est « même plus une réponse immunitaire : les tissus sont détruits ». Et il conclut ainsi, brillamment : « L’idée de donner le même médicament pendant les quatre étapes est une fantaisie. »