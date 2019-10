Cyberdéfense: La France veut aider ses PME à mieux se protéger

2 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

La ministre française des Armées, Florence Parly, signera jeudi à Rennes un partenariat avec la société de gestion de fonds Ace Management dans le but d'aider petites et moyennes entreprises (PME) du secteur de la Défense à renforcer leur capacité de protection contre l'espionnage et le piratage informatiques.