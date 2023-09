Un passé au présent dans les tours de Nanterre

NanterreNanterre (Hauts-de-Seine).– Son nom est partout : « Nahel, on va te venger. » Sur tous les murs aussi, son surnom, et une date : « Neh Neh. 27 juin 2023. » Sur le bitume, des traînées de feux, sur les trottoirs, des cabosses et quelques cartouches de gaz lacrymogène traînent encore. Des traces qui témoignent des révoltes qui ont secoué le quartier durant quatre nuits. « Un marqueur de la révolte », lance « Satoshi », chauffeur VTC et figure respectée du quartier souhaitant rester anonyme.