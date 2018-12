Ce «préjugé de couleur» qui fait honte à la France

D’ici une semaine, on commémorera, en France et dans le monde, le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, tenue à Paris, au palais de Chaillot. La France est ainsi le pays où furent proclamées deux déclarations des droits de l’homme, la sienne propre, celle de 1789, et l’universelle. Toutes deux, en affirmant l’égalité de naissance des êtres humains – « en dignité et en droits », précise la déclaration de 1948 –, déclarent que l’on ne saurait opérer de « distinction » entre eux à raison de leur origine, de leur apparence ou de leur croyance.