Climat et mobilités: deux tests des ambitions gouvernementales à l'Assemblée

Sus au « tout bagnole », mais vive le « tout avion » ! Alors que la loi d’orientation des mobilités est examinée depuis lundi, et pour trois semaines à l’Assemblée, le ministre de la transition écologique, François de Rugy, a tenu à disqualifier par avance la proposition du député insoumis François Ruffin d’interdire les vols intérieurs là où le train est possible. Avec cette phrase pleine de bon (non ?) sens : « Si on interdit tous les vols où il y a un train qui met moins de cinq heures, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser l'avion en France. »