A la veille des résultats du bac, des jurys sont perturbés par la rétention des notes

La cuvée 2019 du baccalauréat semble maudite et devrait entrer dans les annales. Les rebondissements s’accumulent et la question de savoir si les résultats vont être communiqués comme prévu vendredi 5 juillet se pose de manière de plus en plus accrue. Ce qui serait inédit, à l’instar de la forme de mobilisation employée par les enseignants grévistes opposés à la méthode et aux réformes du baccalauréat et du lycée de Jean-Michel Blanquer, à savoir la rétention de notes et le refus de participation aux jurys de délibération. Le collectif Bloquons Blanquer, qui tient un décompte en ligne, dénombre 126 000 copies retenues sur un total de 4 millions, quand le ministère l’estime, lui, à « moins de 100 000 copies ». Tout de même.