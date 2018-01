Laïcité: les experts de Blanquer contredisent Macron

Jean-Michel Blanquer l’avait promis, il y a un mois, un « conseil des sages de la laïcité » allait être créé pour faire face aux situations problématiques dans l’éducation nationale relatives à ce sujet. Selon nos informations, dix personnalités auraient été choisies par le ministre et son cabinet. Ceux-ci vont se réunir ce lundi 8 janvier. On pourrait y retrouver : Dominique Schnapper, nommée présidente, Jean-Louis Auduc, Ghaleb Bencheikh, Jean-Louis Bianco, Catherine Biaggi, Abdennour Bidar, Laurent Bouvet, Rémy Brague, Patrick Kessel, Catherine Kintzler, Frédérique de La Morena, Alain Seksig et Richard Senghor. Au ministère de l’éducation nationale, on précise que cette liste est « évolutive et non finalisée » et devrait être rendue officielle dans les prochains jours.