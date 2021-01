A Trappes, l’alliance entre un proche de Pécresse et une figure locale intrigue

Othman Nasrou, premier vice-président du conseil régional d’Île-de-France, a perdu de peu l’élection municipale de Trappes en juin 2020. Au printemps 2019, la région et l’agglomération (dont il était aussi un élu de premier plan) ont apporté un soutien financier et politique à Mustapha Larbaoui, une personnalité locale… qui ralliera la liste d’Othman Nasrou quelques mois plus tard.