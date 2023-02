« J’avais« J’avais honte de l’accent de ma mère. » Lorsque Céline, née en France d’une mère mongole et d’un père français, revient sur ces premiers temps à l’école, elle se souvient qu’elle demandait plutôt à son père de venir la chercher. « Dès que j’ai commencé à aller en classe, je ne voulais plus parler mongol, confie cette artiste de 24 ans qui a grandi à Redon, une petite ville de Bretagne, et vit désormais à Paris. J’ai viré tout ce qui se rapportait à l’Asie pour avoir l’air la plus blanche possible. Je me suis beaucoup intéressée à la culture anglo-saxonne, par exemple, et je me suis rapprochée de mon père. » Cet effacement d’une part d’elle-même durera des années.