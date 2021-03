Proportionnelle: Bayrou presse Macron d’honorer sa promesse

Emmanuel Macron va instaurer un scrutin à la proportionnelle pour les législatives de 2022. C’est en tout cas la conviction de François Bayrou. Le président du MoDem, allié principal de La République en marche (LREM) depuis 2017, le dit et le répète sur tous les tons : la majorité présidentielle ne peut s’offrir le luxe d’un énième renoncement institutionnel. « Je suis désespéré de voir le décrochage entre les pouvoirs […] et la base des citoyens de notre pays qui ne s’y reconnaissent pas, qui ne participent plus aux élections, qui se détournent de tout ça. On devrait être obsédés par le fait d’en chercher les causes », a-t-il martelé sur France Info, le 25 février.