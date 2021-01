A l’université, la (fausse) rentrée n’a pas eu lieu

À l’université, les rentrées se suivent et se ressemblent : une impression tenace d’impréparation de la part du ministère, des étudiants perdus et des enseignants en colère. Après la rentrée chaotique de septembre, il y a eu la circulaire d’octobre instaurant – trop tard – une jauge d’accueil à 50 %. Le 28 octobre, Emmanuel Macron douchait les espoirs des étudiants en annonçant un reconfinement, les portes des universités se sont fermées de nouveau, à part pour quelques travaux pratiques. La rentrée de janvier 2021 était censée être le grand retour des étudiants à l’université par petits groupes de dix. Mais comme les deux premières fois, la tentative semble bien désorganisée et loin des attentes du monde universitaire.