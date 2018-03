Fraude fiscale: le juge Van Ruymbeke envoie les Balkany sur la route du tribunal

Une première route aux allures de précipice s'ouvre devant Patrick et Isabelle Balkany. Le juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke vient de renvoyer le couple, respectivement maire et première adjointe de la ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), devant le tribunal correctionnel, comme l'a annoncé mercredi 7 mars Europe 1. Ils y seront jugés, à une date encore non déterminée, pour des faits de fraude fiscale massive.