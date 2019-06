Fusion des minimas sociaux: la crainte que les pauvres payent pour les pauvres

Le plan pauvreté a accouché, en septembre dernier, d’un acronyme, le RUA, revenu universel d’activité. La gestation sur son contenu a démarré lundi 3 juin 2019 par une concertation, lancée officiellement au ministère de la santé, sur fond de profondes divergences entre le gouvernement et les principales associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Tous ont conscience de l’importance du moment : ce RUA pourrait révolutionner les minimas sociaux en fusionnant le plus d’allocations possible, dont la principale, l’actuel RSA (revenu de solidarité active). Une loi sera votée l’an prochain, pour une mise en œuvre en 2022 ou 2023.