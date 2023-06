Le maire de Montjoi, cible improbable de la « fachosphère », vit sous protection policière

MontjoiMontjoi (Tarn-et-Garonne).– C’est une histoire de Clochemerle comme il y en a dans tant de villages de France, sauf que celle-ci a pris soudainement une dimension nationale. C’est une histoire de conflit d’usage sur un chemin communal qui oppose d’un côté le maire et un propriétaire, riche et anglais, et de l’autre un jeune éleveur de porcs laineux. C’est une histoire qui traîne depuis plusieurs années, avec des plaintes et des tribunaux administratifs saisis de part et d’autre, des solutions qui ne sont jamais trouvées, des entêtements.