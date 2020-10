IVG: une alliance inédite tente de faire plier le gouvernement

La majorité va-t-elle contraindre le gouvernement ? Le 30 septembre dernier, en commission des affaires sociales, des députés de tout bord ont adopté la proposition de loi portée par le groupe Écologie Démocratie Solidarité (EDS), composé d’anciens membres de La République en marche (LREM). Et ce, contre l’avis de l’exécutif, et notamment du premier ministre Jean Castex. Le texte allonge le délai pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG) de 12 à 14 semaines et supprime la clause de conscience spécifique pour les médecins.