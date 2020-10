Tests de dépistage: des délais coûteux pour la Sécu, un business florissant pour les fabricants

La remise des résultats des tests Covid-19 en moins de 48 heures n’est toujours pas assurée du fait de l’engorgement des laboratoires. Or, passé ce délai, la stratégie de dépistage est inefficace et l’argent public gaspillé. La Sécurité sociale y consacre pourtant chaque semaine plus de 70 millions d’euros. Les géants pharmaceutiques, eux, engrangent des profits et le remboursement de la détection de la grippe saisonnière par PCR est à l’étude pour cet hiver.