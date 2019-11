L’affaire Vincenzo Vecchi souligne les mensonges de la justice italienne

L’affaire Vincenzo Vecchi n’est plus seulement celle du devenir de ce militant anticapitaliste et antifasciste condamné en 2012 à douze années et demie de prison par la justice italienne pour avoir participé à la manifestation anti-G8 de Gênes en 2001. Elle met désormais en cause des principes fondamentaux de droit. Elle vient surtout souligner les multiples fragilités du mandat d’arrêt européen.