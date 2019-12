Précaires, grévistes et «gilets jaunes» tentent d'unifier leurs combats

« On n'existe pas. On est mort. Ce ne sont pas des gilets jaunes que vous voyez passer. C’est un troupeau de vaches ! » À l’entrée du boulevard Arago, dans le XIVe arrondissement parisien, une manifestante interpelle les passants et les CRS. « Y a pas de gilets jaunes. Ils ne sont pas là. C’est Castaner qui l’a dit ! »