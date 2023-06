France

Attaque au couteau à Annecy : six blessés, dont des jeunes enfants

Une attaque au couteau s’est produite dans le centre d’Annecy, jeudi 8 juin au matin. Au moins six personnes, dont quatre enfants en bas âge, ont été blessées, selon la préfecture. Trois des victimes ont un pronostic vital engagé. Le suspect, un réfugié syrien, a été interpellé. Avant de passer à l'acte, il s’est écrié « In the name of Jesus Christ ». Il portait une croix et un livre de prière chrétien au moment de son arrestation. « Il n’y a aucun mobile terroriste apparent », explique la procureure.