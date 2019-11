Le travail en sous-traitance: les femmes de chambre interpellent Bruxelles

« ¡Organizate si no quieres que te organicen! », « Mobilise-toi si tu ne veux pas subir ! ». Elles ont à peine passé les portes et les contrôles réglementaires du Parlement à Bruxelles que les Kellys enfilent le T-shirt vert à slogan qui constitue désormais leur marque de fabrique. Les « Kellys » (du jeu de mots « las que limpian », celles qui nettoient) sont des femmes de ménage qui bataillent pour la reconnaissance de leur travail depuis 2014, en Espagne et plus particulièrement à Barcelone, sous forme de syndicat ou d’association. Mardi 5 novembre 2019, ces femmes de chambre ont décidé de toquer à la porte de la Commission européenne, fatiguées de l’inertie législative qui règne à Madrid.