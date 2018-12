«Gilets jaunes» à Paris: «On est en train d’écrire l’Histoire»

Certains décrivaient une veillée d’armes et un samedi 8 décembre qui s’annonçait noir. La journée n'a pas été aussi violente que redoutée. Néanmoins, des échauffourées ont éclaté dans la capitale et selon les chiffres communiqués à 19 h 20 par la préfecture de police de Paris, 920 personnes ont été interpellées, dont 619 placées en garde à vue. Plus de 70 blessés sont à déplorer dont sept dans les rangs des forces de l’ordre.