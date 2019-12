Contre les violences policières, des mamans se voient en «drapeaux blancs»

« Mamans déters [déterminées – ndlr] contre Castaner ! » : le slogan est hurlé si fort à travers la sono assourdissante de la marche contre les violences policières qu’il a bien dû arriver jusqu’aux oreilles de la place Beauvau. Un an après l’humiliante arrestation de 151 jeunes de Mantes-la-Jolie (Yvelines) agenouillés les mains derrière la tête des heures durant, un collectif de mères et leur soutien ont réuni environ un millier de personnes à Paris – selon une estimation artisanale de l’autrice de cet article, dimanche 8 décembre. De Barbès à République, le cortège a marché et crié contre les violences policières et leur impunité, les discriminations et l’islamophobie, pour la justice et la dignité.