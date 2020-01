L’inspection générale dégage toute responsabilité de l’Éducation nationale dans le suicide de Christine Renon

Christine Renon avait signé sa lettre d’adieu d’un éloquent « directrice épuisée ». Le suicide fin septembre de celle qui dirigeait l’école Mehul à Pantin (Seine-Saint-Denis) a créé une onde de choc et a surtout mis au jour les difficultés auxquelles les directeurs et directrices font face au quotidien. Pour être sûre que ses mots circulent, elle a envoyé une trentaine d’exemplaires de sa lettre, parfois assorties d’inscriptions personnelles, à différents destinataires comme ses collègues, d’autres directeurs de la circonscription et les syndicats.