Covid: le variant anglais alarme dans les établissements scolaires

La diffusion du variant anglais du SARS-CoV-2, a priori plus contagieux, commence à inquiéter de plus en plus en France, notamment dans les établissements scolaires. Une crainte alimentée par le fait qu’à Bagneux (Hauts-de-Seine), un animateur « exerçant dans deux établissements de la ville », selon le rectorat de Versailles, testé positif au Covid-19 avant les vacances de Noël, serait le premier cas « autochtone » : il n’avait pas voyagé au Royaume-Uni, ni été en contact avec des personnes en revenant. L’Agence régionale de santé (ARS) a diligenté une enquête épidémiologique et une campagne de dépistage massive a démarré vendredi 8 janvier, qui devrait toucher jusqu’à 2 000 personnes. Chaque résultat positif sera analysé de façon détaillée pour détecter d’éventuels cas du variant britannique.