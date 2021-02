Accenture et McKinsey embauchés par l’Etat pour faire un milliard d’économies

Revoilà encore Accenture et McKinsey ! Déjà omniprésents pour accompagner l’État dans la gestion de la crise sanitaire (lire ici ou là), les deux cabinets de conseil et stratégie viennent de rafler un nouveau marché pour aider Bercy à réaliser, au bas mot, un milliard d’économies d’ici à 2022, selon des informations de Mediapart. Leur mission : intervenir auprès des services de l’État et de certains opérateurs pour les inviter à couper dans leurs dépenses budgétaires.