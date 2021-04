A gauche, les politiques s’engueulent, les électeurs désespèrent

Halte au feu ! Le 29 mars, Yannick Jadot lançait un appel aux principaux responsables de gauche et de l’écologie : s’asseoir autour de la même table « pour se parler des débats d’aujourd’hui ». « On s’invective, on s’insulte, on se caricature, et tout ça n’est pas à la hauteur de notre pays ! Nous avons la responsabilité historique de nous parler, parlons du fond ! », martelait l’eurodéputé Europe Écologie-Les Verts (EELV) sur France Inter.