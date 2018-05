Violences sexuelles: la gauche a-t-elle perdu ses repères?

Allongement des délais de prescription, âge de non-consentement pour les mineurs, durcissement des peines, volonté de bannir Bertrand Cantat de la sphère publique : dans leur combat contre les violences sexuelles et sexistes, les militantes et militants de gauche ont-ils perdu leurs repères ? Dès lors qu’on aborde le sujet ultrasensible des violences sexuelles, certaines activistes féministes et certaines associations semblent, de prime abord, prendre des positions à rebours de celles qu’elles défendent sur d’autres thématiques.