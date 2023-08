Estelle, 15 ans, s’est suicidée après une plainte pour inceste négligée par la justice

EstelleEstelle avait 15 ans, elle vivait dans un village d’Alsace et était en troisième professionnelle. Elle aimait dessiner, lire, s’occuper de son chien et de ses chats et passer des heures à faire des peluches et des crop tops en crochet. « Enfin ça, c’était avant. Avant l’agression. Après tout a dérapé, ce n’était plus la même enfant », dit sa mère – qui a souhaité rester anonyme.