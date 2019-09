L’antiracisme face aux pièges de la société du spectacle

Et voici que, à la suite des propos de Lilian Thuram sur le racisme dans les stades italiens (où, parlant des supporters de football, il indique qu'il « est nécessaire d’avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu’ils croient l’être », s'attirant les foudres de la Licra et du commentateur sportif Pierre Ménès), resurgit le débat sur l'existence d'un racisme anti-Blancs. Il faut prendre au sérieux la complexité de ce que recouvrent ces polémiques autour des questions de race, pour mieux en saisir les nuances.