Sénateurs : retraites en or, réponses en toc

ÀÀ gauche, on est gênés, voire un peu honteux. À droite, on ne voit pas le problème. Ou pire encore, on crie à la polémique montée de toutes pièces. C’est ainsi qu’on pourrait résumer les réactions des sénateurs et sénatrices interrogé·es ce vendredi au palais du Luxembourg sur le système de retraite dont ils et elles bénéficient. Un système particulièrement favorable, comme l’avait révélé Mediapart en début de semaine, avec une pension mensuelle de 4 400 euros net en moyenne.