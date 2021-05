Affaire Tapie: l’insupportable lenteur de la justice

Quel que soit le jugement que rendra la cour d’appel de Paris, qui réexamine à partir de ce lundi et pour deux semaines, l’affaire de l’arbitrage frauduleux, c’est déjà un premier enseignement que l’on peut tirer de cette histoire sans fin à tiroirs : dans toutes les procédures – et elles ont été nombreuses, devant plusieurs juridictions –, la justice se sera distinguée par une interminable lenteur, puisque la vente d’Adidas, qui est à l’origine de tout cet imbroglio judiciaire, date de février 1993 et que les premières procédures intentées par Bernard Tapie datent de 1994. Près de vingt-sept ans plus tard, l’inextricable affaire Tapie est toujours pendante devant plusieurs juridictions.