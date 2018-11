Le 7 novembre, 55 jours seulement après avoir été reconnu coupable de « coups mortels en réunion et avec arme » pour la mort du jeune militant antifasciste Clément Méric et avoir été condamné à 11 ans de réclusion criminelle, Esteban Morillo, 25 ans, est discrètement sorti de prison et a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès en appel, dont la date n’est pas encore fixée. L’autre skinhead [[lire_aussi]]condamné, Samuel Dufour, 25 ans, qui a écopé d’une peine de 7 ans d’emprisonnement, est toujours détenu.