Braconnage à l’extrême droite, clap de fin: LR exclut un proche de Marion Maréchal

L’exclusion du militant Erik Tegnér, proche de Marion Maréchal, scellée depuis plusieurs semaines, doit être actée par Les Républicains mercredi 11 décembre. Il a d’ores et déjà été reçu, mardi, au comité départemental de la fédération de Paris par Aurélien Pradié et Agnès Evren, pour plaider sa cause une ultime fois. Mais à la sortie de ce qu’il a qualifié de « Politburo », le très médiatique militant parisien a compris qu’il ne pourrait plus se prévaloir désormais de l’étiquette « LR ». « C’était très violent et ils n’ont rien voulu entendre », raconte-t-il, dépité.