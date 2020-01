Municipales: le «Printemps marseillais» retrouve des couleurs

Si l’équipe est la même qu’au début, la feuille de match est légèrement différente. Et cela change tout. À la veille de 2020, l’espoir d'une union de la gauche et des citoyens portée par le Printemps marseillais aux municipales semblait au bord de l’implosion. Mais cette semaine, coup de théâtre : le renoncement du socialiste Benoît Payan et l’élection de Michèle Rubirola comme tête de liste du Printemps marseillais a finalement mis tout le monde d'accord en interne, et pourrait même rebattre les cartes à gauche et chez les écologistes à l'approche du mois de mars (lire ici l’analyse de Marsactu).