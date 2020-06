Dans l’art contemporain, des salariés malades du management

Après l’épidémie de coronavirus, le secteur culturel retient son souffle, toujours suspendu aux effets progressifs du déconfinement. Dans le monde de l’art contemporain, biennales et foires sont reportées les unes après les autres, quand les institutions publiques serrent les dents en redoutant le tour de vis budgétaire. Un climat qui risque d’aggraver la grande précarité du secteur, et ses conditions de travail particulièrement dégradées, dont témoignent de très nombreux et nombreuses salarié·e·s interrogé·e·s ces derniers mois.