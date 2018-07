Canarelli sèche son procès, le parquet ne se mouille pas

Paul Canarelli reçoit volontiers les équipes de télé et la presse locale à Murtoli (Corse-du-Sud) pour faire la promotion de son hôtellerie de grand luxe, mais il semble craindre la publicité des débats judiciaires. L'ami des stars et des politiques n'a pas daigné se rendre à son procès pour « violation de domicile, vol et dégradations », qui se tenait mardi 10 juillet devant le tribunal correctionnel de Paris, préférant se faire représenter par son avocat.