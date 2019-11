La politique sauvée par la société

Dimanche 10 novembre 2019, la République était dans la rue. Une République vivante, joyeuse et fraternelle, démocratique et sociale. Une République de l’égalité et de l’émancipation. Une République sans distinction d’origine, de condition, de croyance, d’apparence, de sexe, de genre. Cette République qui sait, d’instinct, combien l’injustice faite à l’un(e) des sien(ne)s, à raison de ce qu’il (elle) est, de son être, de son identité, de son appartenance, est un crime qui la blesse tout entière. Une République qui ne s’absente ni ne se dérobe.