C’étaitC’était le premier jour de la commission d’enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. Le préfet Christian Gravel, le patron du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), tentait, non sans quelques difficultés, d’expliquer pourquoi l’Union fédérative des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire (USEPPM) avait bénéficié de la plus grosse subvention (une promesse de financement de 355 000 euros) dans le cadre du projet lancé au printemps 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté. L’USEPPM n'était pourtant nullement spécialisée dans les sujets liés à la laïcité ou à la radicalisation religieuse. Et le dossier qu’elle avait présenté, pour recevoir les fonds publics, tenait, comme Mediapart l’a révélé, dans une « note de synthèse » comportant sept phrases.