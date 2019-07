C’est une bataille emblématique contre le bétonnage des sols, en défense d’une agriculture locale, et elle vient de connaître un nouveau rebondissement. La cour d’appel administrative de Versailles a annulé jeudi 11 juillet l’invalidation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du triangle de Gonesse que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait demandée quelques mois plus tôt. Autrement dit, l’autorisation de cette zone de 280 hectares, où sont programmés un quartier d’affaires et le centre de commerces et de loisirs EuropaCity, est confirmée.