Comment la justice traite les infractions racistes

Une étude sociologique inédite s’est penchée sur le sort judiciaire d’affaires liées au racisme instruites dans trois tribunaux correctionnels. Ses premiers résultats montrent que certaines affaires ont plus de chances d’être poursuivies que d’autres, en fonction du tribunal concerné, du type de racisme, des profils de la victime et du mis en cause. Entretien avec le sociologue Abdellali Hajjat.