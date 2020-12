Affaire des assistants: des documents fragilisent la défense de Bayrou

La scène se passe le 18 avril 2019, à 9 heures, dans le hall de l’office anticorruption (OCLCIFF), à Nanterre. Les policiers chargés de l’enquête sur les assistants parlementaires du MoDem ont convoqué d’anciens eurodéputés et leurs ex-collaborateurs pour une confrontation surprise. « Je ne les avais pas vus depuis plus de dix ans, et je les retrouvais chez les policiers. Ça faisait réunion des anciens », se souvient Quitterie de Villepin, qui a travaillé pour l’UDF de 2005 à 2007, et milité au MoDem jusque fin 2008.