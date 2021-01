Covid-19: un couvre-feu pour couvrir des failles

C’est une simple phrase, lâchée par une députée La République en marche (LREM), au détour d’une conversation plus générale sur la stratégie de lutte contre l’épidémie de Covid-19. « Le problème, c’est la convivialité… » Voilà en substance ce que le gouvernement a expliqué en début de semaine à la majorité pour préparer les esprits aux nouvelles mesures restrictives qui ont été annoncées, jeudi 14 janvier, par Jean Castex et six des ministres concernés, dont celui de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, et celui des solidarités et de la santé, Olivier Véran.