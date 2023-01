Dans l’Hérault, le calvaire d’une productrice de safran d’origine camerounaise

RoquebrunRoquebrun (Hérault).– Sur sa petite terrasse en palettes, il n’y a plus rien. À travers la vitrine, on aperçoit un fouet abandonné, quelques sacs en wax et des marmelades safranées empilées par dizaines, derrière un panneau « Orangeade » désespérément replié. Pas âme qui vive, et pour cause : après six ans de galères et d’attaques racistes, la Maison de l’épice est sur la sellette en raison d’impayés de loyers. Un engrenage déroutant, qui a conduit Nadine Amagne devant le tribunal cet hiver.