A Douai, la vaccination «coup de poing» du week-end électrise mais épuise les équipes

Douai (Nord).– Dans la salle d’Anchin de Douai, briquettes rouges et plafond sculpté, les candidats à la vaccination patientent : beaucoup de personnes âgées valides et invalides, des plus jeunes éligibles à la vaccination en raison de leur travail ou de leur maladie. Albert Villette, 93 ans, attend 15 minutes sur un brancard, avant d’être reconduit chez lui par deux ambulanciers. Il montre sa prothèse de jambe : « Elle est usée, je suis trop vieux pour qu’elle soit changée. » Il vient de recevoir la première injection du vaccin Pfizer.