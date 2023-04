Retraites : une réforme désormais légale, mais toujours pas légitime

Dissolution des Soulèvements de la Terre : la bataille judiciaire commence

Le ministère de l’intérieur veut dissoudre le mouvement écologiste, qu’il accuse de pratiquer et d’encourager les « sabotages » et les « modes opératoires violents ». Plus de 65 000 personnes ont signé l’appel « Nous sommes les Soulèvements de la Terre » et 2 000 d’entre elles annoncent vouloir saisir le Conseil d’État en cas de dissolution.