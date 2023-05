Serge Slama : « Le gouvernement aux abois est dans une spirale sécuritaire » 

SergeSerge Slama est professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes, membre du centre de recherches juridiques de Grenoble et de l’Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico). Alors que les mesures d’interdiction de manifestation et de restriction des libertés publiques se multiplient depuis le passage de la réforme des retraites au 49-3, il déplore un « deux poids deux mesures » de l’État face à l’extrême droite. Et regrette les interdictions a priori des manifestations d’extrême droite du week-end, alors que la manifestation des néofascistes du 6 mai et les manifestations d’extrême droite contre le maire de Saint-Brevin-les-Pins ont, elles, été autorisées.