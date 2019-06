Le Vatican ne veut «rien lâcher sur la question de l’anthropologie chrétienne»

Le Vatican a publié lundi 10 juin un texte à l’intention des communautés éducatives des écoles catholiques consacré à ce qu’il appelle « l’idéologie du genre ». Intitulé « Il les créa homme et femme » et rédigé par la Congrégation pour l’éducation catholique, ce document de 26 pages est destiné à aider ces communautés à contrer une « idéologie » qui « nie la différence naturelle entre un homme et une femme ». Sous couvert d’appel au dialogue, il n’évoque les notions de « queer », « transgenre », de « fluidité » ou de « genre neutre » que pour mieux les révoquer, comme menant vers « une société sans différence de sexe » et sapant « le fondement anthropologique de la famille ».