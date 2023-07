Racisme en entreprise : après la mort de Nahel, « pas surprenant qu’une partie des digues cède »

DansDans la foulée de la mort de Nahel, Vincent-Arnaud Chappe, sociologue au CNRS et chercheur au Centre d’étude des mouvements sociaux, analyse les dynamiques permettant l’expression de propos racistes dans le monde du travail. Outre la bataille des chibanis contre les discriminations à la SNCF, il étudie les luttes et politiques en faveur de l’égalité et contre les discriminations (raciales, sexistes, syndicales, etc.), ainsi que les revendications démocratiques au sein des espaces de travail. Entretien.