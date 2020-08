En Normandie, les pommiers, les vaches et le Meuh Cola

Il est presque minuit et dans l’un des plus vieux bars de Granville, en Normandie, les vinyles de rock se succèdent. Le tenancier du Winibelle arbore un grand sourire et un nuage de cheveux gris et bouclés. Jean-François sert les bières à tour de bras et s’amuse qu’on lui parle de sodas. « Ici, les gens boivent plutôt de la bière. » Entre deux clients, il raconte qu’il a servi le Meuh Cola, alternative normande à la marque américaine Coca-Cola, « au début de l’aventure » et que son inventeur, Sébastien Bellétoile, communément désigné ici, entre mer et campagne, « le gars de Meuh Cola », a toute sa sympathie.